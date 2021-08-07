На Донбассе погиб военный с Сумщины Ярослав Семеняка

Стало известно имя защитника Украины, который погиб на Донбассе 7 августа. Вследствие вражеского обстрела ранения несовместимые с жизнью получил Ярослав Семеняка.

В Сумской областной государственной администрации сообщили, что воин был родом из Конотопского района. Он служил по контракту с июня 2020 года.

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В зоне ООС погиб наш земляк – 32-летний боец ​​из Конотопского района Ярослав Семеняка,

– отметили в ОГА.

"Младший сержант воинской части А1376 погиб 7 августа в результате вражеского обстрела в районе поселка Пески", – добавили в облгосадминистрации.

В 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского уточнили, что Семеняка получил осколочное ранение, когда противник применил противотанковую управляемую ракету. Это произошло во время проведения восстановительных работ гражданской инфраструктуры.

Ситуация на Донбассе: что известно

С начала текущих суток, 7 августа, российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате вражеских атак погиб боец ​​Вооруженных сил Украины Ярослав Семеняка. Еще один украинский воин получил ранения.

Состояние пострадавшего украинского защитника – средней тяжести. На обстрел противника наши военные открыли огонь.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

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