На Донбассе нацгвардейцы остановили авто, нашпигованное оружием и патронами

На блокпосту в Донецкой области обнаружили мужчину, который пытался перевезти арсенал оружия. В его багажнике нашли в частности гранатомет и пулемет.

Обнаружили нарушителя на мобильном блокпосту вблизи Волновахи, что в Донецкой области. Остановили мужчину военнослужащие 21 отдельной бригады имени Петра Калнышевского

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Нашпигованное оружием авто

На блокпосту 22-летнего мужчину остановили и решили осмотреть его авто. При осмотре в багажнике его "Волги" гвардейцы обнаружили:

две единицы стрелкового оружия;

4 единицы реактивных противотанковых гранат РПГ-22;

пулемет Калашникова;

60 патронов калибра 7,62 миллиметра.

Мужчину задержали по подозрению в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 263 – незаконное обращение с оружием, боевыми предписаниями или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.