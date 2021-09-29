На Донбассе нацгвардейцы остановили авто, нашпигованное оружием и патронами
Источник:пресс-служба Нацгвардии
На блокпосту в Донецкой области обнаружили мужчину, который пытался перевезти арсенал оружия. В его багажнике нашли в частности гранатомет и пулемет.
Обнаружили нарушителя на мобильном блокпосту вблизи Волновахи, что в Донецкой области. Остановили мужчину военнослужащие 21 отдельной бригады имени Петра Калнышевского
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Нашпигованное оружием авто
На блокпосту 22-летнего мужчину остановили и решили осмотреть его авто. При осмотре в багажнике его "Волги" гвардейцы обнаружили:
- две единицы стрелкового оружия;
- 4 единицы реактивных противотанковых гранат РПГ-22;
- пулемет Калашникова;
- 60 патронов калибра 7,62 миллиметра.
Мужчину задержали по подозрению в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 263 – незаконное обращение с оружием, боевыми предписаниями или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.Напомним. На Львовщине у одного из активистов обнаружили целое хранилище с оружием. У мужчины нашли взрывчатку, патроны и боевые гранаты. Тайник обнаружили на территории проживания местного жителя, который позиционирует себя как общественный активист.