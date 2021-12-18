На Донбассе оккупанты изменили имя украинского пленника, чтобы его никто не нашел

Украинца Станислава Баранова 3 года удерживают на временно оккупированном Донбассе. Боевики изменили имя и дату рождения пленника, чтобы никто не мог его идентифицировать.

Непонятно, как именно Баранов оказался на оккупированной территории

Боевики назвали 35-летнего украинца Александром Божко и сделали старшим на 1 год. Сейчас он находится в СИЗО на территории исправительной колонии в оккупированной Макеевке.

К теме Удерживают оккупанты: украинский заключенный Матюшенко в критическом состоянии

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что Станислав-житель Сумщины. Он исчез, когда уехал на работу в Киев.

Каким образом и почему он оказался на оккупированной территории его мать до сих пор не знает. Чтобы установить место пребывания сына, понадобилось немало времени. Узнать, где сейчас находится Станислав матери удалось от бывшего пленного, который вместе с ним был в заключении,

– подчеркнула Денисова.

Пленника пытали в "Изоляции"

У родных нет никакой связи со Станиславом уже более 3 лет – с 31 августа 2017 года. Единственное, что им известно – мужчину жестоко пытали в тюрьме боевиков "изоляция".

О том, где находится украинец, стало известно лишь в прошлом году. Оккупанты обвиняют его в якобы шпионаже.

Денисова обратилась к представителям Международного комитета Красного Креста с просьбой посетить Станислава в СИЗО №97. О помощи омбудсмен попросила также координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТКГ Шарлотту Реландер.

Это может вас заинтересовать – политзаключенный вернулся в Украину после 7 лет тюрьмы: смотрите видео

На временно оккупированной территории незаконно удерживают 300 украинцев , 40 из них – военные. Люди находятся в ужасных условиях – в колониях нет даже отопления. Кроме того, боевики жестоко обращаются с пленниками.

Повний текст публікації Людмили Денісової у фейсбуці:

35-річний Станіслав Васильович Боранов незаконно утримується органами окупаційної адміністрації Російської Федерації у слідчому ізоляторі, який розташований на території Макіївської виправної колонії №97. Він значиться там як Божок Олександр Анатолійович (09.05.1985 р.н.). Йому повністю змінили прізвище, ім’я, по батькові та дату народження, аби ніхто не міг його ідентифікувати.

Станіслав поїхав з Сумщини на роботу до Києва і зник. Аби встановити його місце перебування, знадобилося чимало часу. Дізнатися, де зараз перебуває Станіслав матері вдалося від колишнього полоненого, який разом з ним перебував в ув'язненні.

У рідних немає жодного зв’язку зі Станіславом з 31 серпня 2017 року. Єдине, що їм відомо про жорстоке катування, якого зазнав Станіслав на території секретної в'язниці "Ізоляція".

Про те, де саме перебуває чоловік, стало відомо лише минулого року. Його обвинувачують у нібито "шпигунстві".

Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново відвідати Станіслава Боранова у слідчому ізоляторі на території Макіївської виправної колонії №97.

Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись, сприяти наданню відповідної допомоги.