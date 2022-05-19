На Донбассе оккупанты обстреляли 50 городов и сел: 8 человек погибли, 9 получили ранения

Российские оккупанты продолжают обстреливать Донбасс. Враг стреляет по гражданским объектам инфраструктуры и жилым кварталам.

Пресс-служба Группировки Объединенных сил сообщила, что вдоль всей полосы обороны на Донецком и Луганском направлениях оккупанты применяют боевую авиацию и реактивные системы залпового огня. А также – танки и минометы разных систем.

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Оккупанты обстреляли около 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 40 гражданских объектов,

– говорится в сообщении.

В частности:

31 жилой дом;

санаторий;

спортивный комплекс;

общежитие техникума;

офис ощадбанка;

райотдел образования;

транспортное предприятие;

газопровод.

Есть погибшие и раненые

Группировка Объединенных сил сообщила, что жертвами обстрелов стали как минимум 8 гражданских жителей. Кроме того, известно о 9 пострадавших. Спасательно-поисковые работы – продолжаются.

Украинские герои отбили 14 атак

За сутки украинские защитники и защитницы отбили 14 атак врага. По данным Группировки Объединенных сил, на двух локациях – бои. Украинские защитники наносят врагу потери и уничтожают его технику.

В течение суток военные ООС уничтожили:

8 танков;

14 единиц боевой бронированной техники;

6 единиц автомобильной техники.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат. Речь идет о типе "Орлан-10".

ВСУ нанесли удар врагу на Востоке

Тактическая группировка "Восход" сообщила, что ВСУ продолжают героически уничтожать российских оккупантов на Востоке. В частности, в течение дня удалось ликвидировать 40 оккупантов. Также украинские защитники и защитницы уничтожили несколько единиц вражеской техники.

Потери врага

По состоянию на 19 мая украинские герои уничтожили 28 500 захватчиков. Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1 254 (+3) единицы;

боевых бронированных машин – 3 063 (+20) единицы;

артиллерийских систем – 595 (+9) единиц;

РСЗО – 199 единиц;

средств ПВО – 93 (+2) единицы;

самолетов – 203 (+1) единицы;

вертолетов – 167 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14) единиц;

крылатых ракет – 103 (+1) единицы;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 157 (+20) единиц;

специальной техники – 43 единицы.

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