Россияне применили на Донбассе тактику выжженной земли: какое оружие используют

Руководитель пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш заявил, что оккупанты буквально ровняют донбасские города и села с землей. У россиян очень много управляемых авиабомб (КАБов).

Широко использовать КАБы враг начал во время боев за Авдеевку. Эти бомбы сбрасывали с самолетов Су, однако впоследствии Воздушные силы устроили настоящий самолетопад этим истребителям.

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Оккупанты ровняют Донбасс с помощью КАБов

К сожалению, КАБов у них очень много. Они их модернизируют, производят что-то свое. И сейчас у них изменилась тактика выжженной земли, когда они просто ежедневно используют от двух до шести КАБов, которые может нести один бомбардировщик. И они не жалеют их даже на позицию минометного или танкового расчета. То есть то, что им конкретно мешает, – они могут туда сбросить КАБ,

– рассказал Евлаш.

Собственно, тактика выжженной земли предусматривает уничтожение позиций и зданий управляемыми авиационными бомбами. Боеприпасы сбрасывают с Су-34 и Су-35, а вертолеты Ка-52 и Ми-8, которые наносят удары неуправляемыми авиационными ракетами.

Насколько точны управляемые авиабомбы

По словам Ильи Евлаша, есть проблемы с точностью этих бомб. Однако боеприпасы тяжелые и большие – весят 500, 1000 и 1500 килограммов. Поэтому, когда они попадают в позицию или здание, то уничтожают их полностью.

Силы обороны должны развивать противовоздушную оборону и средства радиоэлектронной борьбы – это нужно, чтобы сбивать курс и координаты управляемых авиабомб. Также нужно найти противодействие авиации.

Сейчас россияне делают ставку прежде всего на это. Их авиация работает в пользу пехоты, в пользу их наступательных подразделений. Без авиации им будет очень сложно,

– подытожил спикер.

Как можно противодействовать КАБам

Такие бомбы не видно на радарах: можно увидеть только самолет, который подлетает, но не сам боеприпас. Поэтому КАБ физически невозможно сбить, но можно сбить его носитель-самолет.

Россияне запускают самолеты так, чтобы их нельзя было достать из переносных зенитно-ракетных комплексов. Но они уязвимы перед стационарными зенитно-ракетными комплексами и авиацией.