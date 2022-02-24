На Донбассе при обстреле в городе Угледар погибли трое гражданских людей

24 февраля 2022 , 11:54
Читати новину українською

Источник:

телеграмм МВД Украины

Вражеские войска обстреляли город Угледар. В результате там погибли по меньшей мере трое гражданских лиц.

Возле ВВС "Дергачи" Харьковской области начался минометный обстрел. Российские оккупанты обстреляли Донецкую область, в частности город Угледар.

Читайте также 9 жертв гражданских после вторжения России, – Арестович

В результате обстрелов погибли по меньшей мере 3 гражданских лица по состоянию на 11 :00. Об этом сообщило МВД Украины.

Потери из-за агрессии России

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Новость дополняется

Автор: Марія Касій