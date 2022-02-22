На Донбассе произошло кровавое ДТП – 4 погибших и 3 пострадавших

Смертельная авария произошла 21 февраля возле Лимана Донецкой области. Предварительно известно, что микроавтобус Renault столкнулся с грузовиком.

В ДТП погибли 4 человека, еще 3 пострадали. На месте инцидента работали правоохранители и спасатели.

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Как именно произошла авария

Установили, что водитель микроавтобуса наехал на грузовик, который стоял на обочине с включенным аварийным светом.



В ДТП есть жертвы и пострадавшие / Фото Нацполиции

Погиб именно водитель микроавтобуса и трое пассажиров. Причины ДТП еще устанавливают, но предварительно квалифицируют по статье о нарушении ПДД.



Столкнулись микроавтобус и грузовик / Фото Нацполиции



Водитель микроавтобуса погиб / Фото Нацполиции

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