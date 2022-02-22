На Донбассе произошло кровавое ДТП – 4 погибших и 3 пострадавших

22 февраля 2022 , 10:23
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Источник:

полиция Донецкой области

Смертельная авария произошла 21 февраля возле Лимана Донецкой области. Предварительно известно, что микроавтобус Renault столкнулся с грузовиком.

В ДТП погибли 4 человека, еще 3 пострадали. На месте инцидента работали правоохранители и спасатели.

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Как именно произошла авария

Установили, что водитель микроавтобуса наехал на грузовик, который стоял на обочине с включенным аварийным светом.


В ДТП есть жертвы и пострадавшие / Фото Нацполиции

Погиб именно водитель микроавтобуса и трое пассажиров. Причины ДТП еще устанавливают, но предварительно квалифицируют по статье о нарушении ПДД.


Столкнулись микроавтобус и грузовик / Фото Нацполиции


Водитель микроавтобуса погиб / Фото Нацполиции

Последние ДТП в Украине

  • В Оболонском районе Киева, на проспекте Степана Бандеры, 20 февраля произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ перевернулся на крышу.
  • Еще одно страшное ДТП произошло 18 февраля на Киевщине. При столкновении маршрутки и легковушки Renault пострадали 7 человек. Некоторых из пострадавших из разбитого транспорта доставали спасатели днем 21 февраля. К счастью, в результате ДТП никто серьезно не пострадал.
Автор: Оксана Княжик