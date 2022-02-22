У ДТП загинули 4 людей, ще 3 постраждали. На місці інциденту працювали правоохоронці та рятувальники.
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Як саме трапилась аварія
Встановили, що водій мікроавтобуса наїхав на вантажівку, яка стояла на узбіччі з увімкненим аварійним світлом.
У ДТП є жертви та постраждалі / Фото Нацполіції
Загинув саме водій мікроавтобуса та троє пасажирів. Причини ДТП ще встановлюють, але попередньо кваліфікують за статтею про порушення ПДР.
Зіштовхнулись мікроавтобус та вантажівка / Фото Нацполіції
Водій мікроавтобуса загинув / Фото Нацполіції
Останні ДТП в Україні
- В Оболонському районі Києва, на проспекті Степана Бандери, 20 лютого трапилась ДТП. Автомобіль ВАЗ перекинувся на дах.
- Ще одна страшна ДТП сталась 18 лютого на Київщині. Під час зіткнення маршрутки та легковика Renault постраждали 7 людей. Декого з потерпілих з потрощеного транспорту діставали рятувальники.
- Доволі сильно зіткнулись машини патрульних поліцейських удень 21 лютого. На щастя, внаслідок ДТП ніхто серйозно не постраждав.