На Донбассе оккупанты взялись за людей с инвалидностью: заставляют бесплатно работать на армию

Россияне продолжают творить беспорядок на оккупированных территориях. Так, на Донбассе захватчики взялись за людей с ограниченными возможностями.

Сейчас российские террористы заставляют людей с ограниченными возможностями бесплатно работать на нужду "второй армии мира". Об этом сообщил правозащитник, основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лысянский, информирует 24 Канал.

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Оккупанты взялись за людей с инвалидностью

По словам Лысянского, с прошлого года на временно оккупированных Луганщине и Донетчине людей с инвалидностью принуждают к трудовому долгу для захватнических войск. В то же время привлечены все специализированные социальные ведомства, которые существуют на Донбассе.

Правозащитник отметил, что такие преступные действия начались с ноября 2022 года и все происходит по принуждению.

Согласно данным, которые нашла "Восточная правозащитная группа", оккупанты организовали в социальных учреждениях специально созданные промышленные зоны. Там в принудительном порядке привлекают людей с инвалидностью к производству маскировочных сеток, окопных свечей, вязанию носков, теплых ковриков и одеял и так далее. Изготовленная продукция отправляется на фронт захватническим войскам.

Это происходит настолько массово, что задействованы все возможные учреждения, которые занимаются людьми с инвалидностью. Россияне не смотрят на то, каково состояние здоровья у этих людей. Просто цинично их используют,

– подчеркнул Лысянский.

Таким образом, преступные действия зафиксировали на оккупированной территории:

Луганский гериатрический дом-интернат №1,

в Енакиево, на базе общественной организации женщин с инвалидностью "Грация",

Донецкий дом-интернат для пожилых людей и людей с инвалидностью с гериатрическим отделением,

Макеевский специальный дом-интернат №1,

Антрацитовский дом-интернат для пожилых людей и людей с инвалидностью,

Ровеньковский дом-интернат для людей с особыми потребностями.

Таким образом, пациенты учреждений вносят свой вклад помощи вражеским войскам, а также оправдывают и минимально компенсируют затраты на пребывание в этих учреждениях.

Оккупанты похищают детей с инвалидностью в Херсонской области

Стало известно, что волонтерская деятельность со стороны России резко снизилась, а на территории Луганской и Донецкой областей швейные предприятия остановили свою работу и в настоящее время не возобновили. Поэтому для россиян украинские люди с инвалидностью – бесплатная рабочая сила.

Ранее сообщалось, что оккупанты продолжают похищать детей на временно оккупированных территориях Украины. В частности, они принудительно вывозят малышей с инвалидностью. Речь идет о детях, проживающих в Олешковском детском доме-интернате на Херсонщине.

Известно, что оккупанты принудительно перевезли в Крым уже 12 детей в возрасте от 8 до 18 лет. В настоящее время они находятся в Клинической психиатрической больнице №5. Медицинское учреждение расположено в селе Строгоновка Симферопольского района.