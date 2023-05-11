Зараз російські терористи примушують людей з обмеженими можливостями безкоштовно працювати на потребу "другої армії світу". Про це повідомив правозахисник, засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський, інформує 24 Канал.

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Окупанти взялися за людей з інвалідністю

За словами Лисянського, з минулого року на тимчасово окупованих Луганщині та Донеччині людей з інвалідністю примушують до трудового обов'язку для загарбницьких військ. Водночас залучені всі спеціалізовані соціальні відомства, які наразі існують на Донбасі.

Правозахисник зазначив, що такі злочинні дії розпочались з листопада 2022 року і все відбувається під примусом.

Згідно з даними, які знайшла "Східна правозахисна група", окупанти організували в соціальних установах спеціально створені промислові зони. Там у примусовому порядку залучають людей з інвалідністю до виробництва маскувальних сіток, окопних свічок, в'язання шкарпеток, теплих килимків та ковдр тощо. Виготовлена продукція вирушає на фронт загарбницьким військам.

Це відбувається настільки масово, що задіяні всі можливі установи, які опікуються людьми з інвалідністю. Росіяни не дивляться на те, який стан здоров’я у цих людей. Просто цинічно їх використовують,

– наголосив Лисянський.

Таким чином, злочинні дії зафіксували на окупованій території:

Луганський геріатричний будинок-інтернат №1,

у Єнакієвому, на базі громадської організації жінок з інвалідністю "Грація",

Донецький будинок-інтернат для громадян похилого віку та людей з інвалідністю з геріатричним відділенням,

Макіївський спеціальний будинок-інтернат №1,

Антрацитівський будинок-інтернат для громадян похилого віку та людей з інвалідністю,

Ровеньківський будинок-інтернат для людей з особливими потребами.

У такий спосіб пацієнти установ роблять свій внесок допомоги ворожим військам, а також виправдовують і мінімально компенсують витрати для перебування у цих установах.

Зверніть увагу! Стало відомо, що волонтерська діяльність з боку Росії різко знизилася, а на території Луганської та Донецької областей швейні підприємства зупинили свою роботу і на цей час не відновили. Тому для росіян українські люди з інвалідністю – безкоштовна робоча сила.

Окупанти викрадають дітей з інвалідністю на Херсонщині

Раніше повідомлялося, що окупанти продовжують викрадати дітей на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, вони примусово вивозять малюків з інвалідністю. Мовиться про дітей, які мешкають в Олешківському дитячому будинку-інтернаті на Херсонщині.

Відомо, що окупанти примусово перевезли до Криму вже 12 дітей віком від 8 до 18 років. Наразі вони перебувають у Клінічній психіатричній лікарні №5. Медичний заклад розташований у селі Строгонівка Сімферопольського району.