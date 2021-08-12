На Донбассе умер военный со Львовщины Александр Орос

В зоне проведения Операции Объединенных сил 11 августа умер защитник Украины Александр Орос. Боец был рядовым 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

Причина смерти Александра Ороса

51-летний военный проживал в Новояворовске Львовской области. Там у него осталась мать.

Смерть бойца не связана с ведением боевых действий. Он умер из-за ухудшения здоровья,

– рассказали в штабе ООС.

Военные добавили, что причиной смерти Ороса стала тромбоэмболия легочной артерии.

Пока неизвестно, когда состоятся похороны военного. В городском совете пообещали сообщить обо всех деталях позже.

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10 августа пророссийские боевики сильно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Из-за этого 3 наших защитников получили огнестрельные осколочные ранения.

Двое из них находятся в удовлетворительном состоянии в госпитале, однако третьему – выжить не удалось. 30-летний Алексей Кайданович из Житомирской области умер в больнице. Боец служил в 54-м разведывательном батальоне.

Утром 11 августа российские наемники запустили снаряды на позиции ВСУ и дома местных жителей в Новоселовке-2. Из-за этого один наш военный получил ранения, а пожилой местный житель погиб на собственном дворе.

12 августа вражеская пуля попала в нашего защитника неподалеку Новомихайловки. Воина отвезли в больницу в состоянии средней тяжести.