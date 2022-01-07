На Донбассе вооруженные формирования не пропустили наблюдателей СММ ОБСЕ

Вооруженные формирования на Донбассе не пропустили Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на оккупированные территории. Инцидент произошел 6 января на блокпосте в Старомихайловке в 15 километрах от Донецка.

Патруль миссии в населенный пункт не пропустили 2 человек с оружием. Во время пребывания на блокпосте наблюдатели видели, как гражданские пересекали его пешком.

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Оккупанты глушили беспилотник ОБСЕ

Как сообщили наблюдатели, российские наемники глушили беспилотный летательный аппарат миссии в Луганской области.

На беспилотный летательный аппарат миссии ОБСЕ малого радиуса действия влияли помехи сигнала GPS. Вероятно, его глушили во время полета над районами вблизи н. п. Степное (неподконтрольный правительству, 27 км на запад от Луганска),

– сообщили наблюдатели.

Всего в отчете сообщают о 85 нарушениях режима прекращения огня в Донецкой области, в частности, 5 взрывов. Еще было 58 нарушений в Луганской области с 4 взрывами.

Похожие случаи с ОБСЕ

В октябре наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заблокировали на передовой патрульной базе в Горловке. Боевики действовали по схожему сценарию, как в Донецке.

Также В ОБСЕ 27 ноября сообщали, что в течение недели работу представителей организации блокировали оккупанты. В частности, говорится об ограничении свободы передвижения.

Боевики на Донбассе препятствовали работе СММ ОБСЕ 25 декабря 2021 года. Оккупанты не пропускали и задерживали международных наблюдателей.

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