На Донбассе за сутки зафиксировано почти 200 нарушений, – ОБСЕ

В течение суток 2 февраля в ОБСЕ зафиксировали 193 нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Больше всего – на Луганщине.

В отчете СММ ОБСЕ рассказали о 118 нарушениях режима прекращения огня в Луганской области. В частности, о 20 взрывах неопределенного происхождения.

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Больше всего нарушений зафиксировали вблизи участка разведения в районе Золотого. Оккупанты били из стрелкового оружия возле Раевки. Всего слышали 35 выстрелов.

Взрывы раздавались в Первомайске и Березовском. В эпицентре огня оказалось также Калиново-Борщеватое. Там слышали взрывы и выстрелы.

Ситуация на Донбассе

В ОБСЕ также сообщили о 75 нарушениях в Донецкой области. В частности, зафиксировали 3 взрыва неопределенного происхождения. Также оккупанты били из стрелкового оружия.

Оккупанты 4 раза сорвали режим тишины

В течение суток 2 февраля оккупанты 4 раза нарушали режим тишины. В частности, вблизи Талаковки и Песков боевики обстреляли позиции ВСУ. Российские наемники использовали ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Также вблизи Водяного оккупанты использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 миллиметра. Кроме того, оккупанты с помощью беспилотника сбросили ВОГ-17 на КПВВ "Гнутово" в Донецкой области.

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