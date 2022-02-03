У звіті СММ ОБСЄ розповіли про 118 порушень режиму припинення вогню у Луганській області. Зокрема, 20 вибухів невизначеного походження.

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Найбільше порушень зафіксували поблизу з ділянкою розведення у районі Золотого. Окупанти гатили зі стрілецької зброї біля Раївки. Загалом чули 35 пострілів.

Вибухи лунали у Первомайську та Березівському. В епіцентрі вогню опинилося також Калинове-Борщувате. Там чули вибухи та постріли.

Ситуація на Донеччині

В ОБСЄ також повідомили про 75 порушень на Донеччині. Зокрема, зафіксували 3 вибухи невизначеного походження. Також окупанти гатили зі стрілецької зброї.

Окупанти 4 рази зірвали режим тиші

Упродовж доби 2 лютого окупанти 4 рази порушували режим тиші. Зокрема, поблизу Талаківки та Пісків бойовики обстріляли позиції ЗСУ. Російські найманці використовували ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

Також поблизу Водяного окупанти використали заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 міліметри. Окрім того, окупанти за допомогою безпілотника скинули ВОГ-17 на КПВВ "Гнутове" на Донеччині.

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