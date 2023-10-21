Работа по этой территории усилится: в Донецке мощно дымит после "хлопка"
Днем 21 октября во временно оккупированном Донецке сообщают о взрывах вблизи воинской части. В дальнейшем в Донецке и ближних городках может увеличиться количество ударов.
Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что связано с боями в Авдеевке. Кстати, видео со взрывами в Донецке можно посмотреть в нашем материале.
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Прилетело, вероятно, в воинскую часть
Над Донецком виден дым. По сообщению из российских телеграмм-каналов, после взрыва начался большой пожар вблизи "Мотеля". Как раз неподалеку оттуда расположена военная часть оккупантов.
Отметим, что до 2014 года в "Мотеле" базировалась военная часть Нацгвардии Украины.
Скорее всего, удар был по воинской части. Сейчас там находится бандформирование "Восток". Несколько раз в эту часть прилетали ракеты – они ее восстанавливают и снова там располагаются.
– отметил Роман Свитан.
В последние дни по Донецку работает украинская артиллерия и высокоточное оружие. Связано это с тем, что попытка наступления россиян в Авдеевке поддерживается из Донецка, Макеевки и Ясиноватой.
"Вероятнее всего, было принято решение точечно уничтожать объекты в самом Донецке. Поэтому дончанам сейчас нужно быть особенно внимательными. Сейчас усилится работа наших частей, артиллерии, высокоточного оружия по этим военным объектам города", – заметил полковник запаса.
По словам Свитана, возле "Мотеля" есть Мушкетовское кладбище и "Изоляция" - российская тюрьма. Кроме того, в этом районе есть много застроек, в которых можно жить, и плац, где хоронят вооружение. Там и могла находиться часть "Востока".
Роман Свитан о взрывах в Донецке: смотрите видео
Ситуация в Донецке: последние новости
- Неудачный штурм Авдеевки обернулся для русских военным настоящим ужасом. Во временно оккупированном Донецке уже не хватает места в моргах – их заполнили оккупанты, участвовавшие в штурме Авдеевки.
- К слову, наступление на Авдеевку для россиян имеет особое значение. Они таким образом пытаются оттеснить украинских военных как можно дальше от Донецка. Ведь Авдеевка фактически "ворота" на Донецк.
- Недавно стало известно, что оккупанты планируют снести "Донбасс Арену", которую построили в 2009 году. За время оккупации города, за стадионом ненадлежаще ухаживали, она потеряла прежний вид. Именно поэтому гауляйтеры решили снести "Донбасс Арену".