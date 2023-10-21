Работа по этой территории усилится: в Донецке мощно дымит после "хлопка"

Днем 21 октября во временно оккупированном Донецке сообщают о взрывах вблизи воинской части. В дальнейшем в Донецке и ближних городках может увеличиться количество ударов.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что связано с боями в Авдеевке. Кстати, видео со взрывами в Донецке можно посмотреть в нашем материале.

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Прилетело, вероятно, в воинскую часть

Над Донецком виден дым. По сообщению из российских телеграмм-каналов, после взрыва начался большой пожар вблизи "Мотеля". Как раз неподалеку оттуда расположена военная часть оккупантов.

Отметим, что до 2014 года в "Мотеле" базировалась военная часть Нацгвардии Украины.

Скорее всего, удар был по воинской части. Сейчас там находится бандформирование "Восток". Несколько раз в эту часть прилетали ракеты – они ее восстанавливают и снова там располагаются.

– отметил Роман Свитан.

В последние дни по Донецку работает украинская артиллерия и высокоточное оружие. Связано это с тем, что попытка наступления россиян в Авдеевке поддерживается из Донецка, Макеевки и Ясиноватой.

"Вероятнее всего, было принято решение точечно уничтожать объекты в самом Донецке. Поэтому дончанам сейчас нужно быть особенно внимательными. Сейчас усилится работа наших частей, артиллерии, высокоточного оружия по этим военным объектам города", – заметил полковник запаса.

По словам Свитана, возле "Мотеля" есть Мушкетовское кладбище и "Изоляция" - российская тюрьма. Кроме того, в этом районе есть много застроек, в которых можно жить, и плац, где хоронят вооружение. Там и могла находиться часть "Востока".

Роман Свитан о взрывах в Донецке: смотрите видео

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