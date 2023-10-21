Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що це пов'язано із боями в Авдіївці. До слова, відео з вибухами в Донецьку можна переглянути у нашому матеріалі.

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Прилетіло, ймовірно, у військову частину

Над Донецьком видно дим. За повідомленням з російських телеграм-каналів, після вибуху почалась велика пожежа поблизу "Мотелю". Якраз неподалік звідти розташована військова частина окупантів.

Зауважимо, що до 2014 року в "Мотелі" базувалась військова частина Нацгвардії України.

Найімовірніше, удар був по військовій частині. Зараз там перебувають бандформування "Восток". Кілька разів у цю частину прилітали ракети – вони її відновлюють і знову там розташовуються,

– зазначив Роман Світан.

Останніми днями по Донецьку працює українська артилерія та високоточна зброя. Пов'язано це з тим, що спроба наступу росіян в Авдіївці підтримується із Донецька, Макіївки та Ясинуватої.

"Найімовірніше, було прийняте рішення точково знищувати об'єкти в самому Донецьку. Тому донеччанам зараз потрібно бути особливо уважними. Зараз посилиться робота наших частин, артилерії, високоточної зброї по цих воєнних об'єктах міста", – зауважив полковник запасу.

За словами Світана, біля "Мотелю" є також Мушкетівське кладовище та "Ізоляція" – російська в'язниця. Крім того, в цьому районі є багато забудов, в яких можна жити, і плац, де ховають озброєння. Там і могла перебувати частина "Востока".

Роман Світан про вибухи у Донецьку: дивіться відео

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