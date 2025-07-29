Логистика россиян методично страдает, – ЦПД отреагировал на взрывы в оккупированном Донецке

В ночь на 29 июля в оккупированном Донецке прогремела серия взрывов. В Центре противодействия дезинформации отреагировали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

Читайте, что было раньше В Донецке прогремели взрывы: атакована военная база оккупантов

Как в ЦПД отреагировали на взрывы в Донецке 29 июля?

Лейтенант Андрей Коваленко прокомментировал взрывы в оккупированном Донецке.

Логистика россиян методично страдает от Волгограда раньше и до временно оккупированного Донецка сегодня. Все это повлияет на темп российских резервов на Востоке,

– отметил руководитель ЦПД.

Заметим, что в ночь на 29 июля российские захватчики жаловались на "атаку дронов" в оккупированном Донецке. В сети писали, что часть города обесточена.

Впоследствии российские пропагандисты сообщили, что без света якобы "более 150 тысяч жителей" псевдореспублики. Также писали о повреждении подстанции.

Смотрите также Детонировало сутки, – Андрющенко поделился деталями мощных взрывов в оккупированном Мелитополе

Взрывы в оккупированном Донецке в ночь на 29 июля: смотрите видео