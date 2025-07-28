Российская армия продвинулась на Донетчине: в DeepState обновили карту фронта
- Российская армия продвинулась на фронте в Донецкой области; враг смог отодвинуть линию соприкосновения.
- Новопавловский и Покровский направления остаются самыми тяжелыми из-за большой концентрации оккупантов.
Силы обороны Украины противодействуют российским оккупантам, но враги имеют успехи на некоторых участках фронта. За сутки противник продвинулся в четырех населенных пунктах Донетчины.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Где продвинулась российская армия?
За сутки 27 июля на фронте произошло 118 боевых столкновений, на нескольких направлениях украинские защитники успешно отбили российские наступления. Однако в населенных пунктах Покровского направления враг смог отодвинуть линию соприкосновения.
Так россияне продвинулись в Зеленом Гаю. Новопавловское направление на ряду с Покровским остается самым тяжелым, здесь оккупанты сосредотачивают большое количество своего личного состава.
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Также успешные наступления оккупанты провели неподалеку Поддубного, что также расположено на этом направлении. Село находится в 16 километрах от Новопавловки.
Ситуация возле Поддубного: показываем на карте
Противник также наступал и смог продвинуться вперед у Андреевки-Клевцово, что в Волновахском районе Донецкой области.
Аналитики показали продвижение врага неподалеку от села Андреевка-Клевцово: карта
На Покровском направлении россияне имели успехи у села Попов Яр, часть которого уже находится под контролем врага.
Боевые действия возле Попового Яра: карта фронта