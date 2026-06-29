Враг продвинулся на 2 направлениях, ВСУ еще удерживают позиции в центре Константиновки: обзор от ISW

На фронте продолжаются ожесточённые бои. Враг продолжает проникать в Константиновку и наступать в направлении Славянска.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на фронте. По данным аналитиков, россияне продвинулись на Купянском и Александровском направлениях.

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Где изменилась линия фронта?

Сумское направление

Источник, связанный с российской группировкой войск "Север", 28 июня заявил, что российские подразделения так и не вошли в село Иволжанское, расположенное на север от Сум. Это противоречит заявлению Минобороны России от 25 июня, в котором утверждалось, что населенный пункт уже находится под контролем оккупантов.

Купянское направление

Оккупанты продвигались в этом направлении.

Источник, связанный с российской группировкой войск "Запад", 28 июня заявил, что оккупанты полностью заняли Петропавловку (на восток от Купянска) и Куриловку (на юго-восток от города).

По утверждению источника, украинские силы больше не удерживают позиции в Петропавловке, Куриловке и Песчаном (на восток от Куриловки).

Славянское направление

Источник, связанный с российской группировкой войск "Запад", утверждает, что российские войска ведут бои на подступах к Лиману, но в сам город ещё не вошли.

Константиновское направление

Российские войска продолжают применять тактику инфильтрации в районе украинских позиций возле Константиновки.

В то же время связанный с Кремлем российский военный блогер признал, что говорить о захвате Константиновки пока преждевременно, ведь украинские подразделения продолжают действовать в центральной части города.

Краматорское направление

Оккупанты также продолжают готовить поле боя вокруг Краматорска, активно применяя авиаудары, в частности управляемые авиабомбы.

По словам украинского военного, которого цитирует Bloomberg, россияне используют планерные авиабомбы против Краматорска чаще, чем артиллерию, вероятно, чтобы запугать местное население. Кроме того, российские дроны фактически "заполнили" воздушное пространство над Краматорском.

Покровское направление

Враг сосредоточился на развертывании инфраструктуры для более активного применения беспилотников на Покровском направлении.

Пресс-секретарь 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины полковник Владимир Полевой сообщил, что оккупанты устанавливают специальные антенны, чтобы увеличить количество ударов дронами.

По его словам, россияне маскируют эти антенны под обычные телевизионные.

Полевой также отметил, что в самом Покровске российские войска используют FPV-дроны на оптоволокне, однако для их работы ближе к линии фронта вынуждены развертывать Wi-Fi-мосты.

Кроме того, по словам украинского военного, российское командование фактически истощает свои подразделения во время наступательных действий на Покровском направлении. Из-за значительных потерь и нехватки пехоты интенсивность атак уже снизилась.

По словам Полевого, наступление ведёт одна рота батальона до тех пор, пока полностью не истощится. После этого её сменяет другая рота.

Александровское направление

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 28 июня сообщил, что украинские силы ранее отошли из Рыбного (на юг у от Александровки), после чего россияне заняли часть Красногорского.

По его словам, небольшие российские диверсионно-штурмовые группы также действуют между Злагодой и Добропольем.

В то же время Машовец отметил, что украинские военные вернули под контроль большую часть Березового и продвинулись к юго-востоку от села. Небольшие российские группы, однако, остаются на юго-западной окраине и на северо-запад от населенного пункта.

По его информации, украинские силы также удерживают позиции в юго-восточной части Запорожского и на юг от села.

В то же время небольшие российские группы действуют в Новониколаевке и на северной окраине Калиновского.

Машовец также сообщил, что российские войска совершили незначительные прорывы на несколько сотен метров на север и северо-восток от Новогригоровки. Кроме того, небольшие группы оккупантов действуют между Новогригоровкой и Новониколаевкой, в частности на запад от Калиновского и вблизи Вербового.

Гуляйпольское направление

Геолоцированные кадры, обнародованные 27 июня, показывают удары российских войск по украинским позициям в центральной части Гуляйпольского района и к западу от Железнодорожного (на запад от Гуляйполя). Это свидетельствует о том, что украинские силы недавно продвинулись в этом районе.

В то же время аналитики ISW отмечают, что с 15 мая не фиксировали присутствия украинских военных в Железнодорожном. Это может означать, что российские подразделения ранее незаметно проникли и закрепились в населенном пункте.

Ореховское направление

Один из российских военных блогеров утверждал, что украинские силы проводят контратаки в Плавнях, а российские войска якобы захватили Малые Щербаки и продвинулись на север от села.

Какова ситуация на различных направлениях фронта / Карты ISW