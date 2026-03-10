На отдельных участках фронта ВСУ проводят активные наступательные действия, – Сырский о Донетчине

9 марта Александр Сырский встретился с военными, которые защищают Донецкую область. Главком заявил, что наши защитники не только держат оборону, но и проводят контратаки.

Генерал сообщил, что лично побывал на одном из самых сложных участках фронта, где ознакомился с особенностями боевых действий.

Какие бои продолжаются в Донецкой области?

По словам главкома, на нынешнем этапе войны четкой линии передовой часто уже нет – она размывается. На многих участках фронта так называемые "зоны инфильтрации", где могут действовать малые пехотные группы обеих сторон, иногда достигают более 10 километров.

Сырский отмечает: несмотря на постоянные попытки российских войск продвигаться вглубь украинских позиций, Силы обороны удерживают определенные рубежи.

На отдельных участках фронта украинские военные также проводят активные наступательные действия.

Враг несет значительные, а иногда и критические потери в живой силе и технике.

Украинские подразделения эффективно используют беспилотники, артиллерию и дистанционное минирование. Это помогает постепенно уменьшать боевые возможности российских войск и срывать их наступательные планы.

Что происходит на фронте?