ВСУ продвинулись на Донетчине, а россияне – на границе с Днепропетровщиной: обзор фронта от ISW

Российские военные продолжают наступательные действия на нескольких направлениях фронта. И ВСУ, и оккупантам удается достигать определенных тактических успехов.

Институт изучения войны проанализировал ход боевых действий. По данным аналитиков, украинские и российские силы имели по одному продвижению в разных регионах.

Где имели успех Силы обороны, а где – враг?

Силы обороны недавно имели успех в тактическом районе Константиновка – Дружковка.

Геолоцированные кадры от 7 апреля показывают, что украинские военные продвинулись на запад от Ступочек и в восточной части Константиновки.

Где Украина имела продвижение на фронте / Карта ISW

Кроме того, эксперты разоблачили ложь россиян. Геолоцированные кадры, опубликованные 11 апреля, свидетельствуют, что украинские силы удерживают позиции в центральной части Куриловки (юго-восток от Купянска) – районе, где российские источники ранее заявляли о контроле оккупантов.

Тем временем российские силы недавно прошли вперед на Александровском направлении.

Геолоцированные кадры от 10 апреля показывают, что захватчики недавно продвинулись на юг от Новогригорьевки (на юго-восток от Александровки).

Что происходит на Запорожском направлении?

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 12 апреля, что украинские силы проводили зачистки в Степногорске (северо-запад от Орехова) в течение последней недели и удерживают позиции вдоль обоих берегов реки Янчекрак между Каменским и Степным.

По оценке Машовца, российские силы на западе Запорожской области перегружены и растянуты вдоль фронта, несмотря на усиление стратегическим резервом.

Он отмечает, что подразделения 58-й армии России действуют одновременно по двум направлениям – на запад и северо-запад от Орехова и на юго-восток от города – вдоль фронта длиной около 50 километров.

По его оценке, оккупанты не имеют достаточной концентрации ресурсов для успешного выполнения обеих задач, а их небольшие тактические достижения оставляют группировку уязвимой к украинским контратакам.

