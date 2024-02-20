В разных частях Донецка ночью появились флаги Украины: кто нарисовал флаги
Источник:Центр национального сопротивления
Украинцы на временно оккупированных территориях продолжают оказывать сопротивление россиянам и ждут возвращения нашего государства. В украинском Донецке ночью 20 февраля появились нарисованные флаги Украины.
Рисунки украинских флагов появились в разных частях временно оккупированного города. В частности, флаги появились на остановках и фасадах домов в Донецке.
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В Донецке появились нарисованные украинские флаги
В Центре национального сопротивления отметили, что активисты движения "Желтая лента" прошлись по улицам Донецка и распространили патриотические граффити.
Ночью активисты движения "Желтая Лента" нарисовали в Донецке флаги Украины. В разных местах Донецкой области местные жители могут увидеть свои национальные флаги, потому что Донецк – это Украина!
– отметили представители движения.
Кроме того, в движении отметили, что никакие фейковые выборы и референдумы оккупантов на временно оккупированных украинских территориях ничего не изменили и не изменят. Ведь граждане ждут возвращения в Украину и скорейшей деоккупации.
Обратите внимание! Центр национального сопротивления призывает местное население приближать деоккупацию украинских городов и передавать информацию о враге.
Сделать это можно через телеграм-бот сопротивления. Или же присоединяться к ненасильственному сопротивлению на ВОТ.
Ранее в Донецке партизаны подняли украинский флаг
- Во временно оккупированном Донецке 30 января заметили украинский флаг на здании местной администрации. Наш флаг подняли над городом партизаны, которые участвуют в движении сопротивления против российской оккупации.
- В частности, украинские флаги также заметили в Енакиевском и Тельмановском районах. Если фото настоящее, пока неизвестно, долго ли он там пробыл. Оккупанты по этому поводу молчат.
- Стоит отметить, что 20 февраля российские захватчики обстреляли украинский Донецк. На месте прилета сформировалась глубокая воронка.
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко написал, что судя по месту воронки, прилетело не со стороны ВСУ. То есть россияне сами ударили по городу своим оружием. Под обстрелом также находился центр Донецка.