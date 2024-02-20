В разных частях Донецка ночью появились флаги Украины: кто нарисовал флаги

Украинцы на временно оккупированных территориях продолжают оказывать сопротивление россиянам и ждут возвращения нашего государства. В украинском Донецке ночью 20 февраля появились нарисованные флаги Украины.

Рисунки украинских флагов появились в разных частях временно оккупированного города. В частности, флаги появились на остановках и фасадах домов в Донецке.

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В Донецке появились нарисованные украинские флаги

В Центре национального сопротивления отметили, что активисты движения "Желтая лента" прошлись по улицам Донецка и распространили патриотические граффити.

Ночью активисты движения "Желтая Лента" нарисовали в Донецке флаги Украины. В разных местах Донецкой области местные жители могут увидеть свои национальные флаги, потому что Донецк – это Украина!

– отметили представители движения.

Кроме того, в движении отметили, что никакие фейковые выборы и референдумы оккупантов на временно оккупированных украинских территориях ничего не изменили и не изменят. Ведь граждане ждут возвращения в Украину и скорейшей деоккупации.

Обратите внимание! Центр национального сопротивления призывает местное население приближать деоккупацию украинских городов и передавать информацию о враге.

Сделать это можно через телеграм-бот сопротивления. Или же присоединяться к ненасильственному сопротивлению на ВОТ.

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