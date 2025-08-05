Довольно странные действия: почему Россия внезапно начала восстанавливать Донецкий аэропорт
- По данным СМИ, российские оккупанты начали восстанавливать инфраструктуру Донецкого аэропорта.
- В целом ситуация выглядит довольно странной.
- Военный обозреватель Василий Пехньо предположил, что мог задумать враг.
По данным СМИ, российские оккупанты готовят Донецкий аэропорт, чтобы использовать его для различных военных целей. И на самом деле странно, что они начали там что-то делать.
Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Василий Пехньо. Ранее была информация, что Россия якобы собирается разместить там площадку для запуска "Шахедов". И есть много вопросов, удастся ли им вообще такое сделать.
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Что происходит в Донецком аэропорту?
Как отметил Пехньо, на самом деле ситуация кажется довольно странной. Развивать аэродромную инфраструктуру на участке, которая является достижимой для украинских дронов или авиации – странная задача.
Это примерно 40 километров от линии боевого соприкосновения. Туда точно могут дроны долететь. Это представляется довольно таки рискованным для оккупантов,
– сказал Пехньо.
Есть ряд предположений, почему россияне начали восстанавливать Донецкий аэропорт. Прежде всего оккупанты могут демонстрировать, что не собираются останавливаться в случае захвата всей Донецкой области. Они попытаются двигаться и дальше.
Кроме того, враг начал все чаще использовать "Шахеды" с камерами, которые летают по прифронтовой зоне. Возможно, там будут развивать инфраструктуру именно под такие беспилотники. Они понимают, что украинская ПВО будет иметь мало времени, чтобы их сбивать.
Не стоит забывать и о коррупции. В России часто идут процессы, когда на строительных работах отмываются деньги. Это может быть "плюшка", которую получают донецкие. Они могут спокойно пилить себе бюджеты,
– отметил Пехньо.
Добавим, на спутниковых снимках видно, что оккупанты начали восстанавливать Донецкий аэропорт. Там продолжается работа на взлетно-посадочных полосах и прилегающих территориях.