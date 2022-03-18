В Донецкой области активных боевых действий враг не вел, – Генштаб ВСУ
Источник:Генштаб ВСУ
В Генштабе ВСУ обнародовали направления действий врага на 23-й день войны. Украинские военные говорят, что в Донецкой области оккупанты активных боевых действий не вели.
При этом в ВСУ отметили, что оккупационные войска продолжают наступательную операцию против Украины. Стратегические задачи, которые ставило перед ними руководство, россияне не выполнили.
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Стратегические задачи оккупанты не выполнили
Речь идет именно о выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлении контроля над левобережной частью Украины. Частично врагу удалось занять населенные пункты, а также оккупанты установили контроль над путями сообщения в Донецком и Южнобугском операционных районах.
Враг обстреливал Краматорск
Несмотря на отсутствие активных боевых действий, враг не оставлял Донетчину в покое. Под обстрелом оказался Краматорск. В городе частично разрушен жилой дом и школа. Погибли 2 человека, еще 6 – травмированы.
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