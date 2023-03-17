На оккупированных территориях свирепствует бешенство: срочно вводят карантин
На оккупированных территориях и в псевдореспубликах началась паника. В населенных пунктах срочно вводят карантин из-за вспышки очень опасной болячки.
Так, в нескольких городах ввели карантин из-за бешенства. За последнее время это происходит уже в пятый раз. Об этом свидетельствуют соответствующие документы, которые подписал так называемый глава боевиков Денис Пушилин, информирует 24 Канал.
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На оккупированных территориях серьезная проблема с бешенством
С 3 марта карантин объявили на 60 дней в Макеевке на территории промышленной площадки ствола "Южный" филиала шахты "Холодная балка" предприятия "Макеевуголь". Также ограничения ввели в поселке Чкалова в Горняцком районе Макеевки.
Кроме этого, одну из ячеек бешенства зафиксировали в оккупированном Докучаевске. Служитель Путина Пушилин поручил установить карантин в радиусе 500 метров от места вспышки с 17 февраля на 60 суток.
Бешенство в оккупированном Докучаевске / Скриншот
Также 13 марта в оккупированном селе Песчаное Старобешевского района вспышку бешенства обнаружили на улице Молодежной.
Бешенство в селе Песчаное / Скриншот
Отметим, что из-за вспышки опасной заразы соответствующие распоряжения о карантине подписали 10 марта в поселке Старобешево, а также 15 марта в Волновахском районе.
Надеемся, бешенство коснется российских террористов, совершающих преступления на украинских территориях.
Случаи бешенства в Украине
- Ранее в Кременчуге лошадь укусила человека. После этого животное умерло. Подозревают, что у лошади было бешенство.
- Недавно в Полтаве у животного обнаружили бешенство. Это привело к тому, что на некоторых улицах города были определены карантинные ограничения.
- Кроме этого, в Соломенском районе Киева в июне 2022 года фиксировали бешенство у куницы. Именно поэтому в этом районе действовал карантин, предполагавший определенные ограничения для животных.
- Из-за этого животных в Соломенском районе и в близлежащих зонах прививали.