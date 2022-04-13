В Донецкой области и на Юге россияне уже готовы к наступлению
13 апреля 2022 , 19:26Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 13 апреля на Донетчине и Юге российские оккупанты уже готовы к наступлению. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на захвате отдельных кварталов Мариуполя.
Также россияне продолжают наносить авиационные удары. Данные обновили по состоянию на 18.00.
Обратите внимание Россияне свезли в Мариуполь 13 мобильных крематориев, готовятся скрывать преступления, – мэр
На Донецком и Таврийском направлениях, по имеющейся информации, противник находится в готовности к наступательным действиям,
– говорится в сообщении.
Российские оккупанты пытаются проводить штурмовые действия в районах:
- Северодонецка;
- Рубежного;
- Попасной.
Важно – Зеленский просит предоставить Украине тяжелое оружие: смотрите видео