В Донецкой области и на Юге россияне уже готовы к наступлению

13 апреля 2022 , 19:26
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Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 13 апреля на Донетчине и Юге российские оккупанты уже готовы к наступлению. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на захвате отдельных кварталов Мариуполя.

Также россияне продолжают наносить авиационные удары. Данные обновили по состоянию на 18.00.

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На Донецком и Таврийском направлениях, по имеющейся информации, противник находится в готовности к наступательным действиям,
– говорится в сообщении.

Российские оккупанты пытаются проводить штурмовые действия в районах:

  • Северодонецка;
  • Рубежного;
  • Попасной.

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Автор: Мар'яна Бекало