В осенне-зимний период в Донецкой области не будет газа, с отоплением будут проблемы, – ОВА

Восток Украины продолжает подвергаться обстрелам российскими оккупантами. В частности, огромные разрушения в Донецкой области, и пока ситуация улучшаться не будет.

россияне разрушают жилые дома и школы

Об этом 24 каналу рассказала представитель Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко. По ее словам, масштабы разрушений Донецкой области, как и соседней Луганской, просто ужасны.

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Она пояснила, что по актуальным данным там, где можно подсчитать, в области повреждено или разрушено 75 тысяч жилых домов. В большинстве своем это частные дома, но немало и многоэтажек – более 5 тысяч. Кроме того, под удар оккупантов попало более 250 школ Донецкой области – это более половины от всего количества.

Татьяна Игнатченко отметила, что с начала полномасштабной войны с россией враг уничтожает практически все, что было сделано и обновлено предыдущие 8 лет, когда, несмотря на войну, область развивалась

Но это не главное. Главное, чтобы мы остановили россиян и выбросили их за границу нашего государства. Тогда мы все восстановим, и все снова будет хорошо, все будет Украина,

– уверена она.

Ситуация с критической инфраструктурой обостряется

Крайне сложной является ситуаций с критической инфраструктурой региона. Еще с конца апреля в Донецкой области полностью отсутствует газоснабжение. Кроме того, в 123 населенных пунктах нет электричества, а в более чем 60 городах и селах – отсутствует водоснабжение. Туда пытаются завозить воду в нужном количестве.

"Обращаясь к гражданскому населению, мы не устаем повторять, что ситуация имеет тенденцию к обострению. Она будет только ухудшаться, потому что оккупанты целятся прямо-таки в объекты критической инфраструктуры", – подчеркнула представительница ОВА.

По ее словам, уже сейчас понятно, что осенне-зимний период в Донецкой области будет крайне сложным. Газа, а значит отопления и горячей воды, не будет, а водоснабжение и электричество – слишком уязвимые коммуникации, по которым не прекращают целиться российские захватчики.

Несмотря на такие прогнозы, жители региона все же не спешат эвакуироваться. В Донецкой области до сих пор остаются ориентировочно 400 тысяч человек. Это слишком большая нагрузка для отопительного сезона при таких сложных обстоятельствах, поэтому людей еще раз призывают выезжать.

Не выдержат никакие сети, никакие коммуникации. Люди должны представить, какими будут эти условия. Их не то чтобы комфортными, но и нормальными не назовешь,

– констатировала Татьяна Игнатченко.

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