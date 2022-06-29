"Пьют то, чем моются": оккупанты на Донетчине берут воду для населения из ртутного водохранилища

Россияне продолжают сознательно уничтожать украинцев на оккупированных территориях. Если раньше они били по ним ракетами, то теперь используют другой вид оружия. К примеру, опасную для здоровья воду.

Источники в разведке сообщают, что в Донецкой области на протяжении определенного времени игнорируют любые нормы водоснабжения. Так что питьевую воду жители временно оккупированных территорий получают из чрезвычайно опасных хранилищ, передает 24 канал.

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Население отравляют водой из ртутного водохранилища

Жители Донецкой области сталкиваются с дефицитом не только питьевой воды, но и для бытовых нужд. Так что, подчеркивают в разведке, им приходится буквально пить то, чем моются. Да и вообще использовать ту питательную влагу, которую им хотя бы привозят в цистернах. Хотя и происхождение ее крайне сомнительно и угрожает не меньше, чем отсутствие воды.

На днях с угрозой для здоровья столкнулись жители Горловки. В городе для населения начали набирать воду не из скважин. Оккупантам не пришло в голову ничего лучше, чем использовать для этого ртутное водохранилище.

Напомним, что об опасности, связанной с водой в Донецкой области, говорят на протяжении не одного года. Собственно рядом с Горловкой расположена Никитовка, в которой раньше функционировал ртутный комбинат. Естественно, предприятие пока не работает. Но это не значит, что исчезли химические отходы.

И эта гремучая смесь в сочетании с отсутствием контроля качества воды может иметь плачевные последствия. Ведь если ртуть и другие опасные соединения попали в воду, то местные жители очень рискуют собственной жизнью. Но это, конечно же, оккупантов не слишком волнует.

Здесь следует вспомнить ситуацию с Рыжим лесом. Если вы забыли, мы напомним. Российские военные буквально рыли шанцы в радиоактивном лесу. И их руководству не приходило в голову, что это может иметь негативные последствия. Так, ряд российских бойцов поехали на лечение сразу после того, как наши военные оттеснили их с Киевщины.

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