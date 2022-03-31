В Донецкой области оккупанты снова применили фосфорные снаряды

Оккупанты продолжают беспощадно обстреливать украинские города. В Донецкой области уже не первый раз враг использует фосфорные снаряды.

Ночью 31 марта россияне продолжали обстреливать центральную часть Донецкой области.

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В частности, известно, что противник снова применил фосфорные снаряды в трех населенных пунктах:

Марьинке,

Красногоровке,

Новониколаевке.

В результате обстрелов в Кураховскую городскую больницу доставлены 11 раненых гражданских из Марьинской общины, среди них 4 ребенка.

Также утром под вражеским обстрелом оказалась Камышевка. По меньшей мере, два человека ранены.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заверил, что городские власти продолжают подвозить питьевую воду и продовольствие в прифронтовые населенные пункты. Всех желающих – эвакуируют.

"В очередной раз призываю всех, кто оказался на линии фронта, кто зависим от наличия специфических лекарств и медицинского ухода, воспользоваться возможностью и уехать. Эвакуация – это временно. Самое важное сейчас – сохранить жизнь", – подчеркнул он.

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Кстати, 30 марта россияне уже использовали фосфорные снаряды в Марьинке. В городе обнаружили с десяток возгораний, но спасатели ГСЧС сразу ликвидировали последствия обстрела.

Что стоит знать о фосфорных бомбах

Фосфорные бомбы содержат белый фосфор – вещество, которое самостоятельно загорается при контакте с воздухом, поэтому остановить его горение почти невозможно. Единственное, что можно сделать – остановить к фосфору доступ кислорода. Иначе он будет гореть, пока не выгорит.

Химик Глеб Репич рассказал, что действие фосфорных бомб приводит к тяжелым увечьям и медленной и болезненной смерти. Нельзя, чтобы фосфор попал на кожу, поэтому при обстреле нужно обязательно оставаться в укрытии.

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