В Донецкой области от вражеских обстрелов погиб ребенок, есть раненые
Россияне жестоко обстреливают мирное население на Авдеевском и Марьинском направлениях. К сожалению, в результате вражеских атак гибнут люди.
Об этом сообщил Павел Кириленко, глава Донецкой областной военной администрации. Он подчеркнул, что Россия убивает гражданских.
Читайте также Полицейские под обстрелами развозят помощь в Донецкой области
Оккупанты атакуют Донецкую область
Кириленко написал, что 25 марта удалось уточнить информацию о 1 погибшем и 3 раненых в Мариуполе. В Максимильяновке погиб 1 ребенок, 3 человека получили ранения. Кроме этого, есть двое раненых в Авдеевке (в том числе 1 ребенок) и один ранен в Марьинке.
То, что творят русские в Донецкой области, это чистый терроризм! И отвечать они за все будут как террористы,
– заверил глава ОВА.
С начала полномасштабного российского вторжения от рук врага в Донецкой области погибли 127 человек, 513 получили ранения. Это без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Жертвы российских атак в Донецкой области / Инфографика ОВА
В театре Мариуполя могло погибнуть 300 человек: смотрите видео