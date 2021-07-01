В Донецкой области появился свой Нью-Йорк
Источник:24 канал
Верховная Рада проголосовала за переименование поселка городского типа Новгородского. Теперь оно называется Нью-Йорк.
За проголосовал 301 депутат. Таким образом депутаты одобрили проект постановления №5081.
К теме Жители поселка в Донецкой области хотят вернуть историческое название Нью-Йорк: какие основания
В Донецкой области появился свой Нью-Йорк
Верховная Рада приняла решение переименовать поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области, в Нью-Йорк.
Переименовать поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области на поселок городского типа Нью-Йорк,
– постановила Верховная Рада.
Нардепы приняли постановление без обсуждения. Кстати, Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел представление о переименовании поселка на своем заседании еще в феврале 2021 года.
Представление в Раду направила Донецкая областная военно-гражданская администрация.
Что известно о поселке в Донецкой области
В пояснительной записке проекта говорится, что поселок расположен в 42 километрах от райцентра – города Бахмут. В нем проживает около 12 тысяч жителей. Поселок входит в Торецкую городскую территориальную общину.
Украинский институт национальной памяти отмечает, что возвращение исторического названия "Нью-Йорк" поселку городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области заслуживает всесторонней поддержки,
– говорится в сообщении.
Кстати, Нью-Йорк – это историческое название поселка.
По информации "Википедии", немецкая колония Нью-Йорк была основана в 1892 году на правом берегу реки Кривой Торец. Учредителями были немцы меннониты (участники протестантского движения – 24 канал) из хортицких колоний.
Поселок городского типа был с таким названием до 1951 года – пока президиум Верховной Рады Украинской ССР не выдал указ о переименовании поселка городского типа Нью-Йорк в Новгородское.
Последние переименования в Украине: коротко
- 16 июня в Харькове суд принял 2 разных решения о переименовании проспекта Жукова. Харьковский окружной админсуд отменил решение о переименовании проспекта Жукова в честь генерала Григоренко. Накануне он же признал незаконным решение о возвращении коммунистического названия. Подробнее здесь.
- В начале июня в Киеве появился сквер имени Василия Слипака и переименовали несколько улиц.
- В конце мая в Одессе начались суды по переименованию проспекта "Небесной Сотни".