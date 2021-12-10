В Донецкой области произошел взрыв тротила: есть жертва и пострадавшие

В Донецкой области произошел пожар в частном жилом доме. Вероятно, что его вызвал взрыв тротила. В результате трагедии погибла женщина.

Как сообщили спасатели, пострадали еще двое мужчин. Они получили рваные раны ног и лица.

Ранее В Харькове обнаружили 20 килограммов пороха и гранату: лежали в подвале хрущевки

Пожар мог повлечь за собой взрыв тротила

Трагедия произошла поздно вечером 9 декабря в частном доме в селе Зверево Покровской городской общины. На место прибыли сотрудники ГСЧС, которые, к сожалению, обнаружили погибшую женщину. Двоих мужчин доставили в больницу. Их анкетные данные устанавливают.

Конструкции дома не были повреждены

Спасатели выяснили, что конструкции дома не были повреждены, признаков горения тоже не было найдено. Предполагают, что пожар мог повлечь за собой именно взрыв тротила.

Окончательные причины смертельного инцидента устанавливают. В настоящее время расследования проводятся сотрудниками полиции.

Читайте также В Одессе вспыхнула квартира в памятнике архитектуры: есть погибший – жуткие фото и видео

Коротко о последних взрывах в Украине:

В селе Широкая Балка, что в Одесской области, произошел взрыв в жилом доме. Под завалами оказался владелец дома.

2 декабря в Покровске Донецкой области тоже прогремел взрыв. Пострадал мужчина, который живет в этой многоэтажке.

Еще один взрыв прогремел в Измаиле в Одесской области, это повлекло за собой пожар. Травмы получил один человек.

Смотрите видео о другом похожем событии – трагическом взрыве в Новой Одессе: