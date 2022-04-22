В Донецкой области только за сутки повреждены 34 гражданских объекта: есть пострадавшие
Источник:Нацполиция
Российские оккупанты постоянно стреляют по Донецкой области. Только за сутки 21 апреля повреждения получили 34 гражданских объекта в регионе.
Вражеские войска обстреляли 20 населённых пунктов. Полиция задокументировала военные преступления путинской армии.
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Разрушения претерпели по меньшей мере 34 гражданских объекта – жилые дома, больницы, школа, птицефабрика, системы жизнеобеспечения,
– рассказали правоохранители.
Какие населенные пункты обстреляли россияне в сутки
- Мариуполь,
- Авдеевка,
- Лиман,
- Славянск,
- Марьинку,
- Угледар,
- Северск,
- Светлодарск,
- Большую Новоселку,
- Александровка,
- Заречное,
- Камышин,
- Дмитрий-Дарьевка,
- Восточное,
- Новомихайловка,
- Новобахмутовка,
- Новоселовка-3,
- Шнурки,
- Ямполь,
- а также трассу Киев – Харьков – Довжанское.
Правоохранители документируют преступления российской армии
Детали о пострадавших
Россияне били по мирным жителям из "Градов", авиации, танков и тяжелой артиллерии. Известно, что в результате обстрелов пострадали 4 человека.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов в Донецкой области
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