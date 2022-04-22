В Донецкой области только за сутки повреждены 34 гражданских объекта: есть пострадавшие

22 апреля 2022 , 11:28
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Источник:

Нацполиция

Российские оккупанты постоянно стреляют по Донецкой области. Только за сутки 21 апреля повреждения получили 34 гражданских объекта в регионе.

Вражеские войска обстреляли 20 населённых пунктов. Полиция задокументировала военные преступления путинской армии.

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Разрушения претерпели по меньшей мере 34 гражданских объекта – жилые дома, больницы, школа, птицефабрика, системы жизнеобеспечения,
– рассказали правоохранители.

Какие населенные пункты обстреляли россияне в сутки

  • Мариуполь,
  • Авдеевка,
  • Лиман,
  • Славянск,
  • Марьинку,
  • Угледар,
  • Северск,
  • Светлодарск,
  • Большую Новоселку,
  • Александровка,
  • Заречное,
  • Камышин,
  • Дмитрий-Дарьевка,
  • Восточное,
  • Новомихайловка,
  • Новобахмутовка,
  • Новоселовка-3,
  • Шнурки,
  • Ямполь,
  • а также трассу Киев – Харьков – Довжанское.


Правоохранители документируют преступления российской армии

Детали о пострадавших

Россияне били по мирным жителям из "Градов", авиации, танков и тяжелой артиллерии. Известно, что в результате обстрелов пострадали 4 человека.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны.


Оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов в Донецкой области

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Автор: Софія Мінджоса