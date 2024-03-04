Полмиллиона за "сушку": Умеров и Сырский поддержали законопроект о доплате военным

В начале февраля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает доплату военнослужащим, например за уничтоженный танк или гаубицу. Стало известно, как отреагировали Минобороны и Вооруженные Силы на предложение депутатов.

Законопроект под номером 11012 по выплатам бойцам для дополнительной мотивации рассмотрело руководство Минобороны, а также Главком. Об этом сообщил инициатор проекта секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

Смотрите также В работе СБУ Малюк делает ставку на уникальные спецоперации и контрразведку, – Роман Костенко

Дали "зеленый свет"

Нардеп рассказал, что получил два письма – от Минобороны и Главнокомандующего. В оборонном ведомстве сказали, что поддерживают законопроект, однако имеют замечания и предложения. Правда, они – технического характера.

Зато в письме от Александра Сырского говорится о полной поддержке проекта закона без замечаний.

Напомним, что в Раде предлагают установить единовременные выплаты за уничтоженную или захваченную российскую военную технику. В частности:

за танк, САУ, РСЗО, ЗРК или РЛС – 200 – 370 тысяч гривен

за гаубицу, БМП, БМД, беспилотники разведывательного или ударного типа – 30 – 100 тысяч гривен;

за средства радиоэлектронной или контрбатарейной борьбы – 30 – 150 тысяч гривен;

за самолет – 500 тысяч гривен;

за вертолет – 300 тысяч гривен;

за корабль – 300 – 500 тысяч гривен;

за крылатую или баллистическую ракету – 100 тысяч гривен.

Кроме того, законопроект предлагает денежное поощрение тем военным, которые после 24 февраля 2022 года заключили или продлили контракт о прохождении службы на срок не менее 3 лет или до окончания военного положения. Для солдат – это 120 тысяч гривен;

сержантам и старшинам – 160 тысяч гривен, офицерам – 200 тысяч гривен.

Для тех, кто имеет право уволиться со службы, но изъявил желание продолжить служить, предлагают ежемесячно выплачивать 10 тысяч гривен.

В городах Украины платят за присоединение в ряды ВСУ