Проголосовать это одно, а другое – профинансировать, – Подоляк о доплате 30 тысяч военным

Верховная Рада вернула дополнительные выплаты 30 тысяч гривен всем военнослужащим, полицейским и спасателям. Но по этому поводу необходимо было проконсультироваться с Кабмином.

Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что необходимо на год 147 миллиардов дополнительных денег, которых в Украине нет.

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"Ты выходишь на трибуну и говоришь, что мы можем эти деньги найти, забрав их у топ-чиновников – менеджмента государственного или государственных предприятий. Так это всего 1,2 миллиарда гривен", – заявил он.

Кроме того, это означает, что так аннулируют так называемую реформу государственного управления, на которой настаивали зарубежные партнеры Украины.

"147 миллиардов нужно и ты об этом сказал. И все это ждут – военнослужащие. А у тебя есть 1,2 миллиарда", – отметил он.

Все потому, что не было консультаций с Минфином и Кабинетом Министров в целом.

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Подсчеты другие

"Накануне того, как эти 30 тысяч, это же не у находящихся на "переднем крае" военнослужащих, нет. У них так и осталось 100 тысяч доплат. 30 тысяч – были там 3 – 4 эшелоны", – сказал советник главы Офиса Президента Украины.

Он отметил, что у этих военных забирали 30 тысяч гривен доплат, однако увеличивали заработную плату – с 11 до 20 тысяч гривен.

"То есть мы получаем немного другие уже суммы выплат, которые должны вести. Подчеркиваю – не на линии фронта, а где-то, скажем, 2 – 4 эшелоны. Вы понимаете, выглядит абсолютно красиво, но популизм всегда выглядит красиво", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Он отметил, что здесь не говорится о том, что не нужно повышать выплаты украинским военнослужащим.

Проголосовать это одно, а другое – это профинансировать. Профинансировать – это главное, исходя из того, чтобы у нас были такие деньги, которые нужны на закупку оружия,

– сказал он.

Нужна стратегия

Михаил Подоляк отметил, что Украина не все получает как партнерскую помощь.

"Мы же закупаем много расходников. И для того, чтобы выплачивать главные деньги. Кому – людям, которые находятся на "переднем крае", – рассказал он.

Советник главы Офиса Президента Украины добавил, что можно выстраивать определенную стратегию.

"Нам еще воевать… например, давайте возьмем, 4 месяца, 6, 8, 10 месяцев. Надо считать математику. Это так же, как с оружием. Надо считать, сколько конкретного инструмента нужно в тот или иной этап войны", – рассказал он.

Мол, если его будет недостаточно, то задачи не выполнят, а позиция будет еще хуже.

"Если мы считаем математикой, надо сказать, где будем брать эти деньги. Ведь на армию прямых траншей от партнеров не существует. На армию Украина может тратить исключительно внутренние деньги", – отметил Подоляк.

Популизм нужно завершать

Он подчеркнул, что это вопрос не о деньгах, а вопрос о другом типе политики. Советник главы Офиса Президента Украины убежден, что следует заканчивать с этим популизмом.

"То есть, ты вышел: "Ура, смотрите, я дожал, я сделал и т.д.". Нужно, чтобы была определенная ответственность. Да, можно инициировать этот законопроект, безусловно", – сказал Михаил Подоляк.

Можно инициировать, но нужно отработать с бюджетным комитетом и Минфином.

"Надо предложить формулу. Может, это было бы не 30, а 20 или наоборот 40 (тысяч гривен – 24 Канал)", – рассказал он.

Советник главы Офиса Президента Украины отметил, что нужно отработать источники получения денег.

Ведь популизм всегда хорош только на первых минутах, когда все аплодируют тебе, "великому человеку", который это инициировал. И как написали некоторые депутаты: "Мы дожали". Вы кого дожали?

– возмутился он.

Но при этом они не решили вопрос логистики – откуда, когда, как и где государство это должно взять, подытожил Подоляк.

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