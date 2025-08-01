С 1 августа военнослужащие ВСУ до 30 дней будут иметь еще 15 дополнительных дней отпуска. Также есть 10 дней по семейным обстоятельствам. Важно, что 15 дней будут обязательными.

Кроме того, неиспользованные дни отпуска для военных будут оплачивать. Это 24 Каналу объяснил офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук.

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Как увеличат отпуска военным?

Андрей Ткачук отметил, что участники боевых действий, которые являются военнослужащими, до полномасштабной войны имели возможность получить до 30 дней обязательного отпуска, еще 14 дней по УБД. В военное положение она не действовала.

Сейчас к этим 30 дням есть дополнительные 15 дней отпуска. Теперь у военнослужащих есть 45 дней в году возможность брать отпуск, а еще 10 – по семейным обстоятельствам. Таким образом получается фактически два месяца.

Ключевое, что Верховная Рада теперь обязала Генштаб, что 15 дней отпуска из этих 45 являются обязательными. То есть они должны на 15 дней отпустить бойца домой, чтобы отдохнуть и восстановить свои силы. Это очень важно. Потому что есть бойцы, которые не получили этот отпуск, потому что их не отпускало командование частей из-за того, что есть потеря боеспособности подразделения. Теперь бригада должна думать и планировать заранее для того, чтобы такие отпуска запланировать,

– подчеркнул офицер ВСУ.

То есть военнослужащему должны дать 15 дней отпуска. Что касается других дней, то если это влияет на боеспособность подразделения, то защитника могут не отпустить.

Кроме того, предусмотрены изменения в бюджет. Выделили более 400 миллиардов гривен на оборону. Огромная часть – это 200 миллиардов, которые идут именно на обеспечение военнослужащих средствами. В частности, на компенсацию за неиспользованные дни отпуска для военнослужащих.