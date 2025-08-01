Крім того, невикористані дні відпустки для військових будуть оплачувати. Це 24 Каналу пояснив офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук.

До теми Гарантовані 15 днів, а два тижні – для УБД: нові зміни у відпустках для військових

Як збільшать відпустки військовим?

Андрій Ткачук зазначив, що учасники бойових дій, які є військовослужбовцями, до повномасштабної війни мали можливість отримати до 30 днів обов'язкової відпустки, ще 14 днів за УБД. У воєнний стан вона не діяла.

Зараз до цих 30 днів є додаткові 15 днів відпустки. Тепер у військовослужбовців є 45 днів на рік можливість брати відпустку, а ще 10 – за сімейними обставинами. У такий спосіб виходить фактично два місяці.

Ключове, що Верховна Рада тепер зобов'язала Генштаб, що 15 днів відпустки з цих 45 є обов'язковими. Тобто вони мусять на 15 днів відпустити бійця додому, щоб відпочити і відновити свої сили. Це дуже важливо. Тому що є бійці, які не отримали цю відпустку, бо їх не відпускало командування частин через те, що є втрата боєздатності підрозділу. Тепер бригада мусить думати і планувати наперед для того, аби такі відпустки запланувати,

– підкреслив офіцер ЗСУ.

Тобто військовослужбовцю повинні дати 15 днів відпустки. Щодо інших днів, то якщо це впливає на боєздатність підрозділу, то захисника можуть не відпустити.

Крім того, передбачені зміни до бюджету. Виділили понад 400 мільярдів гривень на оборону. Величезна частина – це 200 мільярдів, які йдуть саме на забезпечення військовослужбовців коштами. Зокрема, на компенсацію за невикористані дні відпустки для військовослужбовців.