Допускаю, возможность переместить Ан-225 "Мрию" в другое место точно была, – Антонов

Один из вражеских снарядов попал в ангар, в котором хранился самолет Ан-225. Его основной пилот Дмитрий Антонов предполагает, что "Мрию" могли переместить в другое место.

Об этом он рассказал в интервью 24 каналу. В частности, Дмитрий Антонов добавил, что еще до начала войны многие авиакомпании вывезли свои самолеты за пределы Украины.

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Если бы "Мрию" вывезли, то она бы уцелела

Лично я предполагаю, что возможность переместить самолет в другое место точно была. Многие украинские компании вывели свои самолеты за пределы Украины,

– подчеркнул он.

В то же время он пояснил, что генерального директора предприятия "Антонов" уволили не только из-за разрушенной "Мрии". Пока следствие ведется. И только после его завершения можно будет получить ответы на все вопросы, возникшие после того, как российские оккупанты уничтожили Ан-225.

Дмитрий Антонов подчеркнул, что лично Сергей Бычков не уничтожал самолет. Это произошло после ударов, нанесенных российскими захватчиками по ангару в окрестностях Гостомеля.

Не знаю, почему не переместили "Мрию". Знаю только, что была бы одна команда, то самолета здесь не было бы. Он бы полетел,

– добавил Антонов.

Отметим, что об уничтожении самолета Ан-225 "Мрия" стало известно 27 февраля.

19 марта Дмитрий Антонов обвинил руководство ГП "Антонов" в отсутствии действий, которые могли бы предотвратить разрушение самолета.

А уже 29 марта генерального директора "Антонова" Сергея Бычкова отстранили от должности.

Полное интервью с пилотом Ан-225 Дмитрием Антоновым: смотрите видео