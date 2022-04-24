Про це він розповів в інтерв'ю 24 каналу. Зокрема Дмитро Антонов додав, що ще до початку війни багато авіакомпаній вивезли свої літаки за межі України.

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Якби "Мрію" вивезли, то вона б вціліла

Особисто я припускаю, що можливість перемістити літак в інше місце точно була. Багато українських компаній вивели свої літаки за межі України,

– підкреслив він.

Водночас він пояснив, що генерального директора підприємства "Антонов" звільнили не лише через зруйновану "Мрію". Наразі слідство ведеться. І лише після його завершення можна буде отримати відповіді на всі питання, які постали після того, як російські окупанти знищили Ан-225.

Дмитро Антонов підкреслив, що особисто Сергій Бичков не нищив літак. Це сталося після ударів, яких завдали російські загарбники по ангару на околицях Гостомеля.

Не знаю, чому не перемістили "Мрію". Знаю тільки, що якби була одна команда, то літака тут не було б. Він би полетів,

– додав Антонов.

Зазначимо, що про знищення літака Ан-225 "Мрія" стало відомо 27 лютого.

19 березня Дмитро Антонов звинуватив керівництво ДП "Антонов" у відсутності дій, які б могли запобігти руйнуванню літака.

А вже 29 березня генерального директора "Антонова" Сергія Бичкова відсторонили з посади.

Повне інтерв'ю з пілотом Ан-225 Дмитром Антоновим: дивіться відео