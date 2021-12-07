Дорога на Черниговщине, где произошло смертельное ДТП, пока останется заблокированной
Источник:24 канал
Деблокирование погибших на месте ДТП на Черниговщине уже завершили. Однако дорога пока остается заблокированной.
На месте инцидента еще не убрали поврежденный транспорт. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области Нина Луценко.
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Когда восстановят движение
По ее словам, после завершения следственных действий работники ГСЧС смогут убрать грузовик и маршрутный микроавтобус с проезжей части участка дороги.
Движение пока не восстановили, так как продолжаются следственные действия. Когда уберут искореженный транспорт, тогда движение восстановят,
– подчеркнула Луценко.
Ликвидация последствий ДТП
Как сообщила пресс-секретарь ГСЧС, к ликвидации последствий ДТП и расследованию его причин привлекали:
- 113 человек;
- 45 единиц техники.
В то же время от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – 30 человек и 13 единиц техники.Заметим! Правоохранители подтвердили, что участок не является аварийно опасным. Однако на территории области в эти дни наблюдают гололед и ухудшение видимости на расстоянии до 500 метров.
Главное о смертельном ДТП
- В результате ужасного ДТП на Черниговщине погибли 13 человек. Также есть пострадавшие.
- Водитель грузовика остался жив, он находится в медицинском учреждении.
- Окончательная причина аварии пока неизвестна.
- Сейчас на месте ДТП продолжают работать следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория, группы реагирования патрульной полиции, спасатели и медики.
Детали о ДТП на Черниговщине от ГСЧС: смотрите видео