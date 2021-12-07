Дорога на Черниговщине, где произошло смертельное ДТП, пока останется заблокированной

Деблокирование погибших на месте ДТП на Черниговщине уже завершили. Однако дорога пока остается заблокированной.

На месте инцидента еще не убрали поврежденный транспорт. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области Нина Луценко.

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Когда восстановят движение

По ее словам, после завершения следственных действий работники ГСЧС смогут убрать грузовик и маршрутный микроавтобус с проезжей части участка дороги.

Движение пока не восстановили, так как продолжаются следственные действия. Когда уберут искореженный транспорт, тогда движение восстановят,

– подчеркнула Луценко.

Ликвидация последствий ДТП

Как сообщила пресс-секретарь ГСЧС, к ликвидации последствий ДТП и расследованию его причин привлекали:

113 человек;

45 единиц техники.

В то же время от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – 30 человек и 13 единиц техники.

Главное о смертельном ДТП

В результате ужасного ДТП на Черниговщине погибли 13 человек. Также есть пострадавшие.

Водитель грузовика остался жив, он находится в медицинском учреждении.

Окончательная причина аварии пока неизвестна.

Сейчас на месте ДТП продолжают работать следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория, группы реагирования патрульной полиции, спасатели и медики.

Детали о ДТП на Черниговщине от ГСЧС: смотрите видео

Правоохранители подтвердили, что участок не является аварийно опасным. Однако на территории области в эти дни наблюдают гололед и ухудшение видимости на расстоянии до 500 метров.