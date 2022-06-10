Дорогое оборудование становится ломом: десантник ВСУ сбил уже 9 российских беспилотников

Младший сержант 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады сбил уже 9 вражеских беспилотников. Десантник превращает дорогое российское оборудование в металлолом с помощью ПЗРК Starstreak.

Имени или позывного искусного десантника командование не сообщает в целях безопасности. Сейчас младший сержант 95 бригады является одним из наиболее результативных зенитчиков в Вооруженных Силах Украины.

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"Охотник за российскими БПЛА"

Успешного военного в окружении называют "охотником за российскими БПЛА".

На личном счету этого молодого десантника уже девять сбитых средств воздушной разведки противника, которые вели корректировку артиллерийского огня в режиме онлайн по украинским позициям,

– говорится в сообщении.

Защитник, сбивший БПЛА, рассказывает, что основной движущей силой в войне сейчас является артиллерия. И как раз беспилотники производят корректировку целей для обстрелов. Они приводят танки, артиллерию и даже ракеты.

Когда ты сбиваешь вражеские БПЛА, например разведывательные класса "Орлан-10", то оставляешь врага без глаз. Как раз недавно, когда уничтожили русский беспилотник, сразу наступила тишина,

– рассказывает десантник.

Уничтожить беспилотник на самом деле сложно, потому что цель малозаметна. 70% работы – это ее обнаружение.

Разговор с десантником, уничтожившим 9 российских БПЛА: смотрите видео

Успехи ВСУ: последние новости

На Востоке украинские военные уничтожили 32 российских кафиров . Также ВСУ ликвидировали немало техники, среди которых – 1 боевая машина пехоты, 3 тяжелых артиллерийских тягача высокой проходимости, 1 БПЛА, 1 склад с боеприпасами. Кроме того, украинские подразделения "зажгли" базу ППК "Вагнер".

ВСУ так работают, что российские кафиры ищут дополнительные морозильные камеры в Мелитополе для хранения тел солдат . Ранее они переоборудовали в морг местный мясокомбинат, но он уже переполнен и не может вместить еще больше их трупов. Сейчас российские кафиры вынуждены срочно искать место для хранения "200-ых".

В общем, количество убитых россиян растет с каждым днем. По состоянию на 10 июня на войне против Украины погибли уже 31 900 российских захватчиков .

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