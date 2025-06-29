Россияне якобы достали артиллерией до Сум: подтверждают ли это в ЦПД

Ранее СМИ сообщили, что ствольная артиллерия россиян смогла достать до пригорода Сум. Однако эта информация не соответствует действительности.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко.

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Атаковали ли Сумы ствольной артиллерией

Коваленко сообщил, что провел разговор с представителями Сил обороны, которые работают на Сумском направлении. Они отмечают, что сейчас обстрелов города Сумы из ствольной артиллерии нет.

Отметим, что некоторыми типами вооружений (в частности некоторыми типами РСЗО) Россия может добивать в Сумы именно с территории Курской области,

– объяснил Коваленко.

Он добавил, что на данный момент нет подтверждений, что враг стянул ствольную артиллерию в приграничные районы Сумщины, куда вошли российские штурмовые группы и где продолжаются активные бои с украинскими защитниками.

Что предшествовало

Собеседник УП в правоохранительных органах сообщил, что примерно 22 – 23 июня россияне ударили ствольной артиллерией по селу Песчаное, расположенному в пригороде Сум.

Сообщалось, что россияне, вероятно, применили для обстрела активно-реактивный снаряд 152-миллиметров с самоходной артиллерийской установки 2А36 ("Гиацинт-Б", прицепная пушка) или 2С5 ("Гиацинт-С", самоходная пушка).

Максимальная дальность полета такого снаряда составляет 33 – 40 километров. По подсчетам издания, вражеская САУ вела огонь с территории России, а именно севера, из района села Кульбаки, или с востока – из района Гуева и Горнали.

В издании отмечают, что село Кульбаки расположено к северу от захваченных россиянами населенных пунктов на Сумщине, тогда как Гуево и Горналь – на относительно спокойном Миропольском направлении.

Напомним, что в НАТО считают маловероятным сценарий окружения Сум в ближайшее время. Все из-за значительных потерь оккупантов, которые они понесут в ходе наступления.