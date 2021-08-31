Сейчас девочек забрали домой. Их жизни ничего не угрожает.

Обратите внимание Била хищника руками: в США мать спасла 5-летнего сына от горного льва

Мама испугалась

Инцидент произошел утром 30 августа. 2-летние девочки-двойняшки достали из маминой сумочки таблетки от гипертонии и съели несколько. Мама детей как только увидела, то сразу вызвали медиков.

Руководитель ювенальной полиции Миргородского районного отделения НП Янина Захода рассказала, что с детьми сейчас все хорошо.

Мама, когда увидела, что дети съели таблетки, испугалась и сразу вызвала медиков. Девочек отвезли в больницу, где сделали промывание. Сейчас они дома,

– сообщила Захода.

Последние инциденты с детьми в Украине: