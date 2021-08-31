Зараз дівчаток забрали додому. Їхньому життю нічого не загрожує.

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Мама налякалася

Інцидент трапився вранці 30 серпня. 2-річні дівчатка-двійнята дістали з маминої сумочки таблетки від гіпертонії та з'їли декілька. Мама дітей як тільки побачила, то одразу викликали медиків.

Керівниця ювенальної поліції Миргородського районного відділку НП Яніна Захода розповіла, що з дітьми зараз усе добре.

Мама, коли побачила, що діти з'їли таблетки, налякалася та одразу викликала медиків. Дівчат відвезли у лікарню, де зробили промивання. Зараз вони вдома,

– повідомила Захода.

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