Зараз дівчаток забрали додому. Їхньому життю нічого не загрожує.
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Мама налякалася
Інцидент трапився вранці 30 серпня. 2-річні дівчатка-двійнята дістали з маминої сумочки таблетки від гіпертонії та з'їли декілька. Мама дітей як тільки побачила, то одразу викликали медиків.
Керівниця ювенальної поліції Миргородського районного відділку НП Яніна Захода розповіла, що з дітьми зараз усе добре.
Мама, коли побачила, що діти з'їли таблетки, налякалася та одразу викликала медиків. Дівчат відвезли у лікарню, де зробили промивання. Зараз вони вдома,
– повідомила Захода.
Останні інциденти з дітьми в Україні:
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