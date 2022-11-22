США передали Украине оружие на 18 миллиардов долларов, поэтому вынуждены ускоренно восстанавливать ресурсы

С начала полномасштабного вторжения Соединенные Штаты поставляют нашей стране важное вооружение в большом количестве. Чтобы восстановить ресурсы, Вашингтон должен наладить быстрое и эффективное производство в оборонно-промышленном комплексе.

Министерство обороны США недавно озвучило, что предоставило нашему государству более 20 миллионов долларов помощи. Кроме денег, Вашингтон также регулярно передает для Вооруженных Сил вооружения, однако его запасы не безграничны.

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В армии США ускоренно заключают контракты на производство оружия

Как пишет американское издание Reuters, военная промышленность США в ускоренном темпе должна восстановить запасы боеприпасов и других вооружений. Чиновник Дуг Буш указал в комментарии журналистам, от чего зависит этот процесс.

Ускоренное заключение контрактов зависит от одновременно выполняемых процессов – ранее их выполнялись последовательно. Также оно основывается на уроках, которые мы получили во время пандемии коронавируса,

– сказал Буш.

По его словам, Вашингтон направил оружие Украине на сумму около 17,9 миллиарда долларов. В то же время в Пентагоне отметили, что за последнее время уже заключили контрактов на сумму 2,6 миллиарда долларов для замены оружия, предоставленного Вооруженным Силам.

Достаточно ли оружия предоставили США для Украины

По словам эксперта Андрея Пионтковского, президент США Байден пока не решается увеличить поставки вооружения Украине, хотя от этого зависит окончание войны. Однако он подчеркнул, что вопрос об уменьшении объемов военной помощи Украине никогда не будет стоять в Белом доме.

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Также в министерстве обороны США недавно констатировали, что уровень подготовки украинской армии намного лучше, чем у путинских солдат. Очевидно, что Вооруженные Силы будут более комфортно чувствовать себя во время этой зимы. В частности, это благодаря военной помощи, которую Вашингтон предоставил Киеву – в этом убежден глава Пентагона Ллойд Остин.

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