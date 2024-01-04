Мобильная ПВО Киева имеет боеприпасы еще на несколько атак: Наев обратился к Западу с заявлением

У бойцов мобильных групп противовоздушной обороны Киева достаточно боеприпасов для отражения еще нескольких "мощных" российских атак. Речь идет о ракетах для переносных зенитно-ракетных комплексов.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев 4 января в разговоре с журналистами.

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По словам Наева, если Россия в ближайшее время совершит еще несколько массированных атак, в том числе на столицу, мобильные группы ПВО смогут отразить их.

Впрочем, дальше Украине нужно больше военной помощи от западных партнеров.

Пока ситуация с ПЗРК для мобильных групп противовоздушной обороны такова, что боеприпасов достаточно, чтобы выдержать несколько мощных атак. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе нам нужна помощь западных стран для пополнения запаса ракет.

– отметил Наев.

Последние атаки лишь подчеркивают необходимость ускорения предоставления военной помощи западными союзниками, в том числе средств ПВО, боевых беспилотников и ракет большой дальности.

Наев высоко оценил работу сил противовоздушной обороны во время последних атак, отметив, что "эффективность была около 90 процентов".

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