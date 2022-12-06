В США откровенно ответили, имеют ли достаточно вооружения для Украины

Соединенные Штаты готовы и дальше поддерживать Украину в войне против России. У союзников достаточно запасов вооружения.

Об этом заявила замгоссекретаря США Венди Шерман на конференции, организованной римским институтом LUISS.

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В США достаточно запасов оружия, чтобы продолжать помогать Украине,

– отметила заместитель госсекретаря США.

Россия должна вывести свои войска из Украины

Она также заявила, что самый быстрый путь к миру в Украине для России – вывести свои войска с чужой территории.

"Россия должна вывести все свои войска из Украины – и точка", – подчеркнула Шерман на конференции в Риме.

Она добавила, что западным государствам удалось помочь Украине противостоять неспровоцированному вторжению Москвы, и антироссийская коалиция и дальше должна придерживаться единого курса помощи Украине.

Военная помощь от США: последние новости

Украина ожидает от Штатов дополнительных поставок средств ПВО. В администрации президента США Джо Байдена заявили, что поставки возможны до конца этого года.

Министерство обороны США недавно озвучило, что предоставило Украине более 20 миллионов долларов помощи. Кроме того, Вашингтон также регулярно передает для Вооруженных Сил вооружение, однако его запасы не безграничны.