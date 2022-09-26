Доставка от McDonald's появилась и на правом берегу Киева: где можно сделать заказ

Наконец-то киевляне, которые живут не только на левом берегу, также смогут полакомиться чизбургером и картофелем фри. Ведь с 27 сентября доставка от McDonald's появится и на правом берегу Киева.

Радостную новость сообщили в McDonald's, добавив, что с 27 сентября подключают на доставку еще 7 ресторанов.

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Где заказать доставку McDonald's на правом берегу

С 27 сентября доставка будет доступна из ресторанов McDonald's по адресам:

Киев, улица Теодора Драйзера, 4;

Киев, Вышгородская улица, 33А;

Киев, улица Большая Васильковская, 22;

Киев, проспект Броварской, 27;

Киев, проспект Академика Палладина, 7-А;

Киев, проспект Леся Курбаса, 19;

Киев, просп. Оболонский, 26-А.

Отметим, что 20 сентября в Киеве открыли первые рестораны McDonald's. Заведения возобновили работу впервые после начала полномасштабного вторжения. Чтобы заказать еду из McDonald's, нужно пройти целый квест, потому что у Glovo не хватает курьеров.

Как отметили в пресс-службе Glovo, на Левом берегу Киева с 9 до 10 утра 20 сентября количество заказов выросло на 442%, если сравнивать с прошлым днем. Чтобы покрыть спрос, в зоне доставки McDonald's Glovo в среднем втрое увеличило количество курьеров.

Новые цены в ресторанах McDonald's

К сожалению, после полномасштабного вторжения россии в Украину цены в McDonald's выросли. Некоторые позиции стали стоить на 20 гривен дороже, чем были до 24 февраля. К примеру, теперь за традиционный гамбургер украинцы платят 45 гривен, до войны цена составляла 28 гривен. А другие позиции в меню теперь стоят:

Чизбургер – 52 гривны вместо 32 гривен;

Дабл Чизбургер – 81 гривна вместо 61 гривны;

Биг Мак с 69 гривен поднялся до 92 гривен;

Биг Тейсти – со 112 гривен до 154 гривен;

Чикен Макнагетс (6 штук) подорожал почти на 20 гривен, и теперь стоит 71 гривну.

Что касается картофеля фри, то он сейчас колеблется в диапазоне цен от 37 до 54 гривен, а ранее цена в зависимости от размера была от 26 до 39 гривен. Большая Coca cola и другие виды газированных напитков теперь стоят 40 гривен, до войны эта цена составила 30 гривен.

Как изменились цены в McDonald's после войны / Инфографика 24 канала

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