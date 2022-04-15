"Достойное место для дайвинга": министр обороны потролил россиян из-за затонувшей "Москвы"

Крейсер Черноморского флота России "Москва", активно участвовавший в войне против Украины, почивает сейчас на дне Черного моря. Министр обороны Алексей Резников считает, что это будет хорошее место для дайвинга.

Глава Минобороны сказал, что обязательно посетит затонувшую "Москву" после победы Украины и прикрепил фотографию, где он на дайвинге плавает рядом с черепахой.

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К слову, Алексей Резников обожает подводное плавание – у него на счету уже не менее 300 погружений.

"Флагманский" российский военный корабль – достойное место для дайвинга. Теперь у нас еще одно место для дайвинга в Черном море. Обязательно посетим затонувшую после нашей победы в войне. Кстати, у меня уже есть 300 погружений с аквалангом,

– написал министр в твиттере.

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