Доступ к эпицентру событий пока отсутствует: мэр Хмельницкого сообщил первые подробности о взрывах

На территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное происшествие, после которого раздалось несколько взрывов и началась детонация. В результате были повреждены жилые и коммунальные здания, а территория возможного разлета обломков была оцеплена.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин в эфире 24 Канала рассказал , что доступ к эпицентру происшествия пока отсутствует, поэтому окончательная информация еще собирается. Он также сообщил о ситуации в зоне поражения, эвакуации жителей и состоянии атмосферного воздуха.

Доступ к эпицентру взрывов пока отсутствует

Чрезвычайная ситуация произошла на полигоне одной из воинских частей за пределами Хмельницкого, где прогремело несколько взрывов и началась детонация. В жилых домах повреждены крыши, окна и двери, а в коммунальных зданиях также частично обрушились потолки, однако полный масштаб разрушений еще устанавливается.

Доступ к эпицентру этой чрезвычайной ситуации пока отсутствует. Все службы находятся на месте, а зона возможного разлета оцеплена,

– сообщил Симчишин.

Часть частной жилой застройки оказалась в довольно большой опасной зоне, где полиция уже провела оповещение. Людей там пока нет, а взрывотехники смогут приступить к поиску обломков и других опасных элементов только после того, как ситуация позволит зайти на территорию.

Работы предстоят еще надолго. Понятно, что в эпицентр никого не пускают, поэтому более подробной информации сейчас быть не может,

– подчеркнул городской голова.

По состоянию на 14:00 информации о погибших не было, однако ее еще не называли окончательной из-за отсутствия доступа к эпицентру. К тому моменту большие взрывы уже прекратились, а ситуация вблизи полигона стала более спокойной.

Жителям помогут восстановить поврежденное жилье

Жители частных домов, оказавшихся в опасной зоне, покинули свои дома сразу после первого взрыва. Воздушной тревоги или сообщений о возможном ударе в тот момент не было, поэтому чрезвычайная ситуация застала людей врасплох.

Была мирная, спокойная жизнь, и тут произошла такая чрезвычайная ситуация, которая, конечно, посеяла панику,

– рассказал городской голова.

В громаде уже открыли пункты, куда жители могут сообщать о поврежденном имуществе, и они будут работать также в субботу. После получения доступа к территории специалисты зафиксируют разрушения, а людям будут предоставлять строительные материалы или материальную помощь на приобретение окон, дверей и ремонт крыш. Также могут задействовать программу "єВідновлення".

Больше всего мы переживаем, чтобы информация об отсутствии погибших такой и осталась. Это самое главное, о чем мы сейчас думаем,

– подчеркнул Симчишин.

Состояние атмосферного воздуха в Хмельницком остается удовлетворительным. Городские станции не зафиксировали опасных изменений, связанных со взрывами, а на показатели в большей степени влияет жара.

Мэр Хмельницкого рассказал о взрывах возле города: смотрите видео