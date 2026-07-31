Доступ к эпицентру событий пока отсутствует: мэр Хмельницкого сообщил первые подробности о взрывах
На территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное происшествие, после которого раздалось несколько взрывов и началась детонация. В результате были повреждены жилые и коммунальные здания, а территория возможного разлета обломков была оцеплена.
Мэр Хмельницкого Александр Симчишин в эфире 24 Канала рассказал , что доступ к эпицентру происшествия пока отсутствует, поэтому окончательная информация еще собирается. Он также сообщил о ситуации в зоне поражения, эвакуации жителей и состоянии атмосферного воздуха.
Доступ к эпицентру взрывов пока отсутствует
Чрезвычайная ситуация произошла на полигоне одной из воинских частей за пределами Хмельницкого, где прогремело несколько взрывов и началась детонация. В жилых домах повреждены крыши, окна и двери, а в коммунальных зданиях также частично обрушились потолки, однако полный масштаб разрушений еще устанавливается.
Доступ к эпицентру этой чрезвычайной ситуации пока отсутствует. Все службы находятся на месте, а зона возможного разлета оцеплена,
– сообщил Симчишин.
Часть частной жилой застройки оказалась в довольно большой опасной зоне, где полиция уже провела оповещение. Людей там пока нет, а взрывотехники смогут приступить к поиску обломков и других опасных элементов только после того, как ситуация позволит зайти на территорию.
Работы предстоят еще надолго. Понятно, что в эпицентр никого не пускают, поэтому более подробной информации сейчас быть не может,
– подчеркнул городской голова.
По состоянию на 14:00 информации о погибших не было, однако ее еще не называли окончательной из-за отсутствия доступа к эпицентру. К тому моменту большие взрывы уже прекратились, а ситуация вблизи полигона стала более спокойной.
Жителям помогут восстановить поврежденное жилье
Жители частных домов, оказавшихся в опасной зоне, покинули свои дома сразу после первого взрыва. Воздушной тревоги или сообщений о возможном ударе в тот момент не было, поэтому чрезвычайная ситуация застала людей врасплох.
Была мирная, спокойная жизнь, и тут произошла такая чрезвычайная ситуация, которая, конечно, посеяла панику,
– рассказал городской голова.
В громаде уже открыли пункты, куда жители могут сообщать о поврежденном имуществе, и они будут работать также в субботу. После получения доступа к территории специалисты зафиксируют разрушения, а людям будут предоставлять строительные материалы или материальную помощь на приобретение окон, дверей и ремонт крыш. Также могут задействовать программу "єВідновлення".
Больше всего мы переживаем, чтобы информация об отсутствии погибших такой и осталась. Это самое главное, о чем мы сейчас думаем,
– подчеркнул Симчишин.
Состояние атмосферного воздуха в Хмельницком остается удовлетворительным. Городские станции не зафиксировали опасных изменений, связанных со взрывами, а на показатели в большей степени влияет жара.
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